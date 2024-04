U-Ri – Danse et musique de Corée Théâtre Mandapa Paris, samedi 4 mai 2024.

U-Ri – Danse et musique de Corée Théâtre Mandapa Paris Samedi 4 mai, 20h30

Début : 2024-05-04 20:30

Fin : 2024-05-04 22:00

Rare rencontre entre musique et danse en France, par deux artistes Coréennes de renom. Samedi 4 mai, 20h30 1

Danseuse traditionnelle et chorégraphe coréenne, Jae-Hyun An a pu évoluer entre danse traditionnelle et danse moderne, deux inspirations qu’on retrouve dans son travail.

En France depuis 2010, elle a renforcé son engagement de transmettre cet art.

Animée d’une grande passion, inventive, E’Joung-Ju prouve, à travers ses concerts en Corée et à l’étranger, que la richesse de son instrument lui permet de s’adapter à tout genre musical.

E’Joung-Ju fait évoluer son instrument et la richesse de ses sonorités, offrant une palette de nuances et d’inspirations.

