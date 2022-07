U Moliets Beach Sports

2022-08-14 13:30:00 – 2022-08-14 18:30:00 EUR 0 0 C’est l’EVENEMENT SPORT de la semaine ! U Moliets Beach Sport. Vous allez pratiquer plusieurs sports en initiation, puis en tournoi. De nombreux lots sont à gagner avec le soutien de nos partenaires, sponsors.

C’est l’occasion de découvrir de nombreuses activités destinées à la plage comme beach soccer, beach-tennis, sandball, ultimate, beach-rugby, beach-volley, spike-ball. Nous vous proposons des initiations puis des tournois dans lesquels de nombreux lots sont à gagner. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

