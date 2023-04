Visite guidée du « Jardin des Blés », collection de variétés anciennes locales de blés panifiables, animations dans la Grange U Granu Anticu 20270 Aleria Aléria Catégories d’évènement: Aléria

Visite guidée du « Jardin des Blés », collection de variétés anciennes locales de blés panifiables, animations dans la Grange U Granu Anticu 20270 Aleria, 2 juin 2023, Aléria. Visite guidée du « Jardin des Blés », collection de variétés anciennes locales de blés panifiables, animations dans la Grange 2 – 4 juin U Granu Anticu 20270 Aleria U Granu Anticu 20270 Aleria 20270 Aleria Aléria 20270 Haute-Corse Corse http://granu.anticu.monsite-orange.fr/ https://www.facebook.com/people/U-Granu-Anticu/100072099736846/ Visite guidée du « Jardin des Blés », collection de variétés anciennes locales de blés panifiables, animations dans la Grange : Situé au coeur du maquis, sur une parcelle anciennement cultivée en céréales, le « Jardin des Blés » de l’association U Granu Anticu présente une collection issue de recherches croisées en archéologie, histoire, botanique. Son mode de culture biologique permet le développement de plantes messicoles qui accompagnent la culture des céréales ( bleuets, coquelicots,…). Les épis de diverses couleurs se dressant sur de hautes tiges forment un espace labyrinthique propice à la déambulation. La Grange située à proximité des parcelles permet l’accueil des visiteurs autour d’animations sur le battage du blé et sa transformation en farine. Un concert sera donné dans le champ de blé au coucher du soleil le samedi soir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©granu anticu

