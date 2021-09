Paris Eglise Saint-Paul-Saint-Louis île de France, Paris Tzu-Chun KU Eglise Saint-Paul-Saint-Louis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tzu-Chun KU Eglise Saint-Paul-Saint-Louis, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Egréner (v.) – Installation sonore / Musique Installation sonore, comprenant trois enceintes acoustiques. Chacune d’elle, installée dans des espaces différents, diffuse de manière continue et en boucle une note différente : Do, Mi et Sol. La lecture n’étant pas synchronisée provoque des glissements qui donnent à l’ensemble l’aspect d’un phénomène musical organique qui se répand vers les quatre points cardinaux en écrivant une forme poétique de l’espace. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Eglise Saint-Paul-Saint-Louis 99, rue Saint-Antoine Paris 75004

1 : Saint-Paul (67m) 7 : Pont Marie (359m) 69, 76, 96 Chatelet, Bastille

Contact :TZU-CHUN KU tzuchun.ku@gmail.com https://www.kutzuchun.com Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

©Tzu-Chun Ku

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Eglise Saint-Paul-Saint-Louis Adresse 99, rue Saint-Antoine Ville Paris lieuville Eglise Saint-Paul-Saint-Louis Paris