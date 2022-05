TZIGANE ! Lens, 28 mai 2022, Lens.

TZIGANE ! 12 rue de Paris Lens

2022-05-28 – 2022-05-28

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Lens Une invitation au voyage

Petia Iourtchenko, Johanna Boyé, rencontre entre tradition et modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui réinvente et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade. C’est au travers d’une dizaine de tableaux que nous vivons un voyage initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté et fascination; des rencontres de femmes fières, impudentes, lascives et passionnées qui nous évoquent Carmen ou encore Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, jaloux et possessifs ; un voyage rythmé par le son des chaussures martelant le sol, les volants des jupes virevoltantes et la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa accompagnée de ses musiciens.

Notre création danse et musique : Tzigane !

12 artistes sur scène … Immanquable ! Une vague d’énergie et d’explosivité qui touche le cœur et l’âme, pour lutter contre la morosité ambiante de la période !!!

billetterie@mairie-lens.fr +33 3 21 69 08 18 https://colisee.villedelens.fr/

