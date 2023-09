Semaine Bleue Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse, 2 octobre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Organisée par le CCAS de Saint-Vincent de Tyrosse.

Plusieurs sorties, ateliers pour les + de 65 ans sont proposés dans divers lieux.

2023-10-02 fin : 2023-10-06 . .

Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the CCAS of Saint-Vincent de Tyrosse.

Several outings and workshops for people over 65 are offered in various locations

Organizado por la CCAS de Saint-Vincent de Tyrosse.

Se ofrecen varias salidas y talleres para mayores de 65 años en diversos lugares

Organisiert vom CCAS von Saint-Vincent de Tyrosse.

Mehrere Ausflüge, Workshops für Menschen ab 65 Jahren werden an verschiedenen Orten angeboten

Mise à jour le 2023-09-21 par OTI LAS