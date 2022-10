One Tech – TyreDating : la startup devenue filiale de Michelin Tyredating Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Tyredating, Michelin et French Tech One vous invitent à un temps d’échanges. Tyredating 107 rue servient Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Quelles synergies entre startup et grand groupe ? Comment identifier les relais de croissance et d’opportunités ? Christophe Tesseraud, CEO de Tyredating, reviendra sur la genèse de Tyredating, sa confrontation au marché, ses micro-pivots et enfin sur l’implémentation de la startup dans la stratégie de digitalisation de Michelin, accompagné de Patrice Cochin, Chief Digital Experience Officer chez Michelin. À la suite de ce ONE TECH, nous vous proposons avec Tyredating et Michelin, un cocktail pour prendre le temps de discuter des sujets de prédilection des entrepreneurs lors d’un moment de convivialité et de réseautage. Programme

11h15 – Conférence

11h45 – Questions/réponses

12h00 – Cocktail déjeunatoire

