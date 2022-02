TYPO TYPEX L’Astrolabe, 27 mars 2022, Orleans.

TYPO TYPEX

L’Astrolabe, le dimanche 27 mars à 16:00

Typotypex est un concert graphique tout public à **partir de 7 ans**, un voyage poétique musical librement inspiré du poèmes « Voyelles » d’Arthur Rimbaud. Sur scène un piano ouvert, des machines, de l’encre de Chine, des pinceaux, une palette graphique, deux artistes : 5 lettres et tout s’allume. Sur l’écran géant, chaque voyelle est une couleur primaire : A noir, e blanc, … , o bleu, chaque nôte est une couleur, la musique de Chamberlain est une ode au cosmos, un émerveillement des sens . Les voyelles, les mots, les paysages, le monde entier en réduction s’anime en direct et le poème écrit finit par se dire. Le paysage sonore répond aux paysages naturalistes et abstraits dessinés. Les fleurs poussent en noir et blanc, la musique nous enivre sur ce plateau envahi par les lettres en noir et blanc et inondé de la musique magnétique de Chamberlain trempée dans la voix du poème.

TARIF ABONNÉS ET ENFANTS (- DE 12 ANS) : 6€ / PLEIN TARIF : 10 €

Jeune Public

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T18:30:00