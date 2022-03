Typhus Bronx Bastanès Bastanès Catégories d’évènement: Bastanès

À l'origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l'acteur de son désir d'enfant. Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folie, un être à chérir et protéger. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière. Typhus jubile, mais il sait que le temps presse. Bientôt l'acteur qui vit en lui refera surface pour le faire taire à nouveau. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l'acteur à son personnage. Il y sera question d'éducation, de transmission, de garde-fou, de libre-arbitre, d'autocensure et d'oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver.

