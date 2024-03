TYGER TYGER La Manufacture Chanson Paris, lundi 27 mai 2024.

TYGER TYGER François Puyalto et BlauBird se rencontrent autour d’airs baroques, arrangés pour une ou deux voix et basse électrique, qui se métamorphosent en folk-songs étranges et hors du temps … Lundi 27 mai, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Avec le désir de bâtir des ponts entre musique classique et chanson actuelle, et une attirance partagée pour la musique dite ancienne, Laure Slabiak (BlauBird) et François Puyalto, l’une venant du classique et l’autre du jazz et des musiques actuelles, se ré-approprient les airs français du 16e et 17e, populaires ou classiques, et quelques chansons d’aujourd’hui. Deux voix, une basse électrique … l’ombre d’amants perdus, des jeunes filles sacrifiées et de belles biches au bord d’une certaine claire fontaine…

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/seances/30/tyger-tyger »}]

