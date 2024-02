TY SEGALL LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, vendredi 21 juin 2024.

L’infatigable chanteur, compositeur et multi-instrumentiste Californien Ty Segall sortira Three Bells , son nouvel et quinzième album, le 26 janvier chez Drag City Records. L’occasion d’annoncer une nouvelle tournée qui passera obligatoirement par la Sirène, La Rochelle.

Tarif : 23.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17