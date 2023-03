Foire aux disques vinyles Ty Kaouet Le Faouët Le Faouët Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le Faouët

Foire aux disques vinyles 2 Rue du Goëlo Ty Kaouet Le Faouët Côtes dArmor
2023-03-19 12:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

2023-03-19 12:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Ty Kaouet 2 Rue du Goëlo

Le Faouët

Côtes dArmor Le Faouët . Rendez-vous à 11h au Ty Kaouët pour l’installation. Gratuit pour les exposants. Vente de 12h à 18h. Restauration sur place. +33 2 96 33 18 89 Ty Kaouet 2 Rue du Goëlo Le Faouët

