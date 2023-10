Révisions et Multisports à Larmor Baden Ty golfe Larmor-Baden, 23 juillet 2022, Larmor-Baden.

Hébergement : Centre de vacances Ty Golfe

Appelé le « Ty Golfe » c’est un magnifique centre situé à Larmor Baden dans le Morbihan, il bénéfice d’une situation exceptionnelle au coeur de l’une des plus belles baie au Monde. Le centre est situé à proximité directe de la plage et de la mer. Situé dans un espace privatif et clos de 9000 hectares, le centre dispose de jolis pavillons pour l’hébergement, de salles d’activités et de terrains multisports. Il dispose de salles de classes et d’un restaurant.

Restauration : Pension complète

Une restauration simple mais de qualité et copieuse en pension complète ou en demi-pension. Repas à thèmes et paniers repas sont prévus lors des sorties.

Tous les régimes alimentaires sont respectés.

Pédagogie

Primaire, collège, lycée, prépas.

12 élèves max/classe de niveau.

3 matières max au choix : Français, Matières scientifiques (Maths et/ou Physique-chimie), Anglais.

Cours :

– 15 heures + Méthodologie : 7 heures (1 semaine)

– 30 heures + 15 heures de méthodologie (2 semaines)

Equipe pédagogique :

– Professeurs certifiés (Capes ou Agrégation) de Français, Lettre, Mathématiques, physique-chimie et Anglais.

Activités

Multisports

Sports collectifs, randonnées à thème, sorties, VTT, Voile, baignades, Ping Pong, tennis, théâtre, ateliers cuisine, soirées ciné, grands jeux, sorties et soirées organisées.

Visites et excursions sur le littoral.

