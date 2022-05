Ty Films | Atelier adultes Mellionnec, 4 juin 2022, Mellionnec.

du 4 au 6 juin

à la Maison des auteurs de Mellionnec

Au programme : pratique et théorie des différents dispositifs de tournage.

Ce stage est ouvert à toutes et tous. Il n’y a pas besoin de pré-requis pour y participer.

Au cours de ces trois jours, vous visionnerez des extraits de films et analyserez les choix de dispositifs faits par les réalisateur·rices, vous prendrez en main le matériel de tournage, vous serez mis·es en situation réelle et partagerez vos expériences.

Horaires : 9h30-17h30

Contact et inscriptions : contact@tyfilms.fr / 09 53 70 76 56

