JAMES DIGGER TY COZ Morlaix, 24 novembre 2023, Morlaix.

James Digger est un Beatmaker qui compose pour de nombreux artistes français et américains : Oxmo Puccino, Assassin, Passi, Masta Ace, Souffrance …

Depuis 2020 il a déjà sorti 2 vinyles: BADABOOMBAP 1 et 2. Les 2 volumes sont Sold Out en vinyle mais dispo en streaming.

James Digger est un beatmaker et arrangeur originaire de Bretagne. Après un 1er séjour à New-York au début des années 2000, le rap ne le quitte plus. Il évolue au sein de plusieurs formations et en parallèle il concocte ses beats pour des projets personnels. Son premier disque « BabyTraxx is James Digger » sort en 2009 avec 25 artistes américains et s’écoule à plus de 50 000 copies en ligne.

Jusqu’en 2020, il travaille en tant que compositeur et arrangeur pour de nombreux artistes français et américains : Oxmo Puccino, Dooz Kawa, Assassin, Passi, Masta Ace, l’uZine …

En 2020, il décide de rendre hommage au rap dit « Boom Bap » en sortant son premier vinyle Badaboombap. Une édition limitée à 200 exemplaires qui s’écoule en trois mois à peine. Le concept de Badaboombap est d’alterner titres en anglais et français en invitant des mc’s de qualité connus ou moins connus. Il revient en 2022 avec la suite: Badaboombap Vol.2 (Modulor Records). Cette fois, ce sont 500 exemplaires qui s’écoulent en 4 mois.

Sur Spotify il cumule des centaines de milliers d’écoute.

À côté de ses compositions, il a récemment repris le chemin des platines.

Des Dj set 100% vinyles, à l’ancienne.

Pas d’ordinateur, pas de playlist déjà préparée… Du mix authentique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

