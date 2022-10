Ty Coz “Initiation au breton pour les nuls !” Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-27

Finistre Une approche ludique pour prononcer ses premiers mots, ses premières phrases en breton, mémoriser quelques expressions : se saluer, dire bonjour, parler du temps qu’il fait, commander à boire,… tout cela avec un brin d’histoire sur l’origine et l’évolution de la langue bretonne.

Découverte d’une langue ancestrale aux saveurs multiples mais ancrée également dans la modernité. – Le dernier jeudi du mois, d’octobre à mars / de 18h à 19h15

– Tout public

– Prévoir : 1 carnet de notes & 1 crayon

