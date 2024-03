Ty Catch Impro au Vivier des Etocs Le Vivier des Etocs Penmarch, jeudi 21 mars 2024.

Le Vivier lance son d’impro avec Ty Catch impro (c’est eux le talent pas nous hein !

Depuis presque 10 ans TY CATCH IMPRO propose des ateliers aux Quimpérois et dans toute la Cornouaille !

Découvrez l’improvisation théâtrale avec des animateurs pro passionnés… Une équipe de joueurs motivés… Mais c’est quoi l’impro exactement ?

Soirée uniquement sur réservation !

Si vous souhaitez manger un bout avant le spectacle, pas de problème, venez un peu plus tôt et on vous trouvera une place. .

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 22:30:00

Le Vivier des Etocs 21 rue Victor Hugo

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

