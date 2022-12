Soirée chant traditionnel avec Kanta Ty Billig Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Soirée chant traditionnel avec Kanta Ty Billig, 31 janvier 2023, Quimperlé. Soirée chant traditionnel avec Kanta Mardi 31 janvier 2023, 19h30 Ty Billig Kanta a ginnig un abadenn gant kanaouennoù hengounel diwar-benn ar bloavezh nevez, Santez Berc’hed, chaseal al laouenanig a vez klevet e broioù keltiek. Ty Billig 2 place Saint-Michel, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Kanta travaille à un nouveau spectacle de début d’année, chants de la nouvelle année, chants de la Sainte Brigitte, chants de la chasse au roitelet que l’on entend dans les pays celtiques.

Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T19:30:00+01:00

2023-01-31T23:59:00+01:00 Kanta

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Ty Billig Adresse 2 place Saint-Michel, Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Ty Billig Quimperlé Departement Finistère

Ty Billig Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Soirée chant traditionnel avec Kanta Ty Billig 2023-01-31 was last modified: by Soirée chant traditionnel avec Kanta Ty Billig Ty Billig 31 janvier 2023 Quimperlé Ty Billig Quimperlé

Quimperlé Finistère