Vendredi 26 novembre, 21h00 JOCRISSE * Jocrisse est un jeune groupe orienté fusion funk composé de 4 musiciens (guitare, claviers, basse,

batterie). La force du groupe réside dans l’onctuosité de ses riffs et dans la surprenante saveur de

ses mises en places !

https://www.facebook.com/jocrisse.music *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 22h30

TY ANNA TAVARN 19 place Sainte-Anne, 35000 Rennes

