TWOMAN SHOW – CHLOÉ FROMENTIN & GUEST Montpellier, 7 juin 2022, Montpellier.

2022-06-07 – 2022-06-07

Montpellier Hérault

12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle “TWOMAN SHOW – CHLOÉ FROMENTIN & GUEST” au Théâtre le Point Comédie !

►L’époque du legging lui manque plus que son père mort. Il a failli mourir en slip et chante avec les racistes. « Une heure deux spectacles » : une faute de frappe qui devient un concept.

Ils n’avaient pas de quoi payer une thérapie alors c’est vous qu’ils racontent les paradoxes que la vie leur impose…

Chloé Fromentin aime les blagues sur le décès de son père, les leggings, Tinder, et les copains chelou. Mais ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire les choses à moitié. C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé de partager la scène avec ses amis humoristes pour vous proposer trois dates de Twoman Show. Une heure deux spectacles : une faute de frappe qui devient un concept. Découvrez l’univers absurde et noir d’une presque trentenaire encore en quête d’elle même, édulcoré à tour de rôle par ses humoristes coup de cœur. Découvrez dans une première date la vision sensible du monde de Kémil, le timide dans sa vingtaine. Puis rencontrez Hugo Pêcheur à la vie sexuelle bancale. Et enfin Ismaël, l’algérien bobo autoproclamé. Une heure de rire et de complicité entre Chloé Fromentin et ses guests ; ça aurait pu (dû?) être une séance de psy, c’est finalement devenus trois spectacles d’humour, pour votre plus grand plaisir.

contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08

Montpellier

