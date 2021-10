Paris SUPERSONIC île de France, Paris Two Trains Left • Mirabelle • The Heart Lockets / Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Two Trains Left • Mirabelle • The Heart Lockets / Supersonic SUPERSONIC, 21 octobre 2021, Paris.

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! TWO TRAINS LEFT Two Trains Left est un groupe de pop-punk originaire de Paris. C’est durant l’été 2021 qu’ils sortent leur tout nouvel EP ‘As Safe As Yesterday’, accueilli par de nombreuses critiques positives de la presse spécialisée et de leurs fans. Il marque le début d’une nouvelle ère pour le groupe, mélangeant le pop-punk à une vibe plus douce, amenant leur son dans une toute autre atmosphère. THE HEART LOCKETS Après s’être rencontrés en faisant la manche à Paris, en jouant au Supersonic et en participant à des micros ouverts, le groupe s’est organisé pour faire connaître ses influences rock indé apparemment oubliées. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/10WNvAvNN

