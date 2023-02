TWO TONE CLUB + WARM-UP RELIEF CARRE SAM, 16 mars 2023, BOULOGNE SUR MER.

TWO TONE CLUB + WARM-UP RELIEF CARRE SAM. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

La Ville de Boulogne sur Mer présente Lic. 1-1088418 2-1088419 3-1088420 Une soirée de ska old school qui va ravir les amateurs du genre ! Two Tone Club, ce sont 9 rude boys qui jouent du ska old school et so british dans la plus pure tradition des anglais de Madness ou des Specials. En plus de 20 ans, le groupe s’est produit sur les scènes de 15 pays d’Europe et dans des festivals comme Les Eurockéennes, les Artefacts, le Mighty Sound Festival (CZ) ou le Potsdam Ska Festival (D), enflammant le public grâce à une énergie et une présence de tous les instants. Autant dire que la scène ils maîtrisent ! Chanteur charismatique au timbre de voix unique, section cuivre hyper efficace et compos rythmées, c’est clairement un concert à ne pas rater !

CARRE SAM BOULOGNE SUR MER Place d?Argentine Pas-de-Calais

