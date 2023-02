Two Steps From Hell Live – Tournée 2023 L’AMPHITHEATRE, 1 octobre 2023, LYON.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente TWO STEPS FROM HELL LIVEThomas Bergersen & Nick Phoenix, les maîtres de la musique épique en concert avec orchestre et chœur !Thomas Bergersen et Nick Phoenix, les numéros uns mondiaux dans la production et la composition de musique épique (genre musical directement inspiré de la musique de films), battent tous les records de streaming et d’abonnés avec Two Steps From Hell, leur compagnie basée en Californie.Après le succès de la tournée 2022, Two Steps From Hell est de retour pour une tournée dans toute l’Europe ! Des concerts avec solistes, chœur et orchestre pour interpréter ses bandes originales. Retrouvez en live ses titres les plus populaires comme « Protectors of the Earth », « Heart of Courage », « Victory » ou encore « Archangel ».Le son caractéristique de Two Steps From Hell stimulera tous les sens, un voyage excitant dans le monde de la musique épique, du fantastique et du mysticisme musical.Rendez-vous le 1er octobre 2023 à L’Amphithéâtre de Lyon et le 3 octobre 2023 au Zénith de Paris pour un spectacle à frissons assurés ! Two Steps From Hell

L’AMPHITHEATRE LYON 10, QUAI CHARLES DE GAULLE Rhne

