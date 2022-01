Two roots A bord de la Péniche Spectacle, 4 juin 2022, Guipel.

Two roots

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 4 juin à 20:30

De l’ombre à la lumière. Voilà littéralement le voyage que nous proposent Two Roots dans ce spectacle. Ils nous plongent dans quelques racines africaines et dans l’essence même du blues américain. Sophia Tahi et Pierrick Biffot distillent avec talent le nectar des worksongs. Il ne manque plus qu’un bon moon shin pour déguster leurs musiques si profondes ! ​ Le répertoire du duo Two Roots se situe à l’origine du Blues comme il était joué à l’époque de sa création. Un blues salvateur, une échappatoire au quotidien difficile et un formidable cri d’espoir. Les deux interprètes y retrouvent la Transe et les rythmiques particulières qui font partie des musiques dites « Inspirées », terrain de prédilection des deux musiciens. L’occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir de grands artistes du Sud des Etats-Unis, dont l’empreinte aura marquée à jamais non seulement l’histoire du blues, mais toute l’histoire de la musique noire américaine. En partenariat avec « La Luciole »

Entrée payante : 5€/10€

De l’ombre à la lumière. Voilà littéralement le voyage que nous proposent Two Roots dans ce spectacle.

A bord de la Péniche Spectacle guipel Guipel Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T21:30:00