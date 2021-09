Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Two pour Gainsbourg Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

20:30 21:30

14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)

Chanson – Virginie Florent & Youenn Landreau. Avec délectation, Virginie Florent et Youenn Landreau se frottent aux paroles et mélodies de Serge Gainsbourg. Aussi bien dans ses textes aux consonances subtiles, que par la qualité de ses compositions musicales, Gainsbourg nous a régalés tout au long d'une carrière dans "l'art mineur", se renouvelant sans cesse, offrant des pépites à des interprètes féminines ou bien les chantant lui-même."Two pour Gainsbourg" propose un répertoire de 35 titres de Gainsbourg et de ses interprètes féminines, en replaçant les chansons dans le contexte de l'époque de leur création et de leur parution discographique.Durée : 1hTout public

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes 44000

