Champagné Sarthe Champagné EUR -8 10 Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour ?

Vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds ! Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque,

mené à cent à l’heure par deux personnages incroyablement absurdes ! Faisant preuve d’une réelle complémentarité sur scène, les numéros qu’ils présentent sont chargés de complicité, à la croisée de la comédie visuelle, du sketch parlé et de l’interaction avec le public.

Spectacle présenté par la Fourmi Rose Production en accord avec Tik Tak Prod. Two men show : humour au rendez-vous ! Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque, mené à cent à l'heure par deux personnages incroyablement absurdes ! Des numéros chargés de complicité, à la croisée de la comédie visuelle, du sketch parlé et de l'interaction avec le public.

Spectacle présenté par la Fourmi Rose Production en accord avec Tik Tak Prod. Champagné

