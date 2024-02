Two Magnets Duo Folk/Blues/Country Andlau, vendredi 8 mars 2024.

Avec Sophie Steff, David Bour voix et guitares.

Two Magnets est un duo de musique Folk aux accents Blues et Country. Dans leur répertoire se côtoient chroniques sociales des temps modernes et sonorités d’une autre époque.

En trois ans, le duo a fait résonner ses chansons aux quatre coins de l’hexagone et au-delà, donnant plus d’une centaine de concerts dans des bars, guinguettes, salles et festivals de renom Nancy Jazz Pulsation, au Gré du Jazz, Freiburg Jazz Festival…

Dîner-concert à la carte, participation libre aux frais artistiques.

Restaurant Le Spes' à ANDLAU

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00

6 route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est lespesbistrot@gmail.com

