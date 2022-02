Twist à Bamako L’Éden Cinéma Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Twist à Bamako L’Éden Cinéma, 12 mars 2022, Fontvieille. Twist à Bamako

L’Éden Cinéma, le samedi 12 mars à 21:00

1962. Le Mali goûte sa fraîche indépendance et la jeunesse de Bamako danse le twist. Fils d’un riche commerçant, Samba vit corps et âme l’idéal révolutionnaire socialiste lorsqu’il rencontre Lara, jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination le bouleversent. Ils savent leur amour menacé, mais espèrent pour eux comme pour le Mali, que, le ciel s’éclaircira…

Tarif plein 7,5 € / réduit 6 € / -18 ans 4€. Billetterie sur place.

Comédie dramatique de Robert Guédiguian – France, Mali, 2020. 2h09 min. L’Éden Cinéma 19 Grand Rue, 13990 Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T22:09:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu L'Éden Cinéma Adresse 19 Grand Rue, 13990 Fontvieille Ville Fontvieille lieuville L'Éden Cinéma Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

L'Éden Cinéma Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Twist à Bamako L’Éden Cinéma 2022-03-12 was last modified: by Twist à Bamako L’Éden Cinéma L'Éden Cinéma 12 mars 2022 Fontvieille L'Éden Cinéma Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône