du vendredi 11 février au mardi 15 février à Espace culturel Robert-Doisneau

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. DRAME HISTORIQUE DE ROBERT GUEDIGUIAN AVEC STEPHANE BAK… FRANCE – 2022 – 2H09 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:39:00;2022-02-12T16:30:00 2022-02-12T18:39:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T16:09:00;2022-02-15T20:30:00 2022-02-15T22:39:00

