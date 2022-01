Twist à Bamako Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le dimanche 13 février à 17:00

Duree :2h 9min Réalisateur : Robert Guédiguian Interprètes : Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde, Bakary Diombera, Ahmed Dramé Synopsis : 1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira… drame historique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-02-13T17:00:00 2022-02-13T19:00:00

