TWIRLING. Open Twirling Bâton Gymnase J.Olive Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

TWIRLING. Open Twirling Bâton Gymnase J.Olive, 15 mai 2022, Martigues. TWIRLING. Open Twirling Bâton

Gymnase J.Olive, le dimanche 15 mai à 07:00

Présentation ———— Début de la compétition à 8h00 Catégories : Poussins à seniors Disciplines : – Duo – Danse Solo et par équipes – Strutting Localisation ————

Fédéré : 5 € – Non Fédéré : 8 € – Enfant de -12 ans : 4 €

Le Twirling Club Martégal organise l’Open Twirling Bâton, 1 et 2 Bâtons Gymnase J.Olive Avenue Julien Olive Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T07:00:00 2022-05-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Gymnase J.Olive Adresse Avenue Julien Olive Ville Martigues lieuville Gymnase J.Olive Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Gymnase J.Olive Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

TWIRLING. Open Twirling Bâton Gymnase J.Olive 2022-05-15 was last modified: by TWIRLING. Open Twirling Bâton Gymnase J.Olive Gymnase J.Olive 15 mai 2022 Gymnase J.Olive Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône