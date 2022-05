Twirling bâton-Gala de fin de saison Argentonnay, 25 juin 2022, Argentonnay.

Twirling bâton-Gala de fin de saison Argentonnay

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay

EUR Pour clore la saison, le club sportif de twirling bâton se donne en représentation en public. Il s’agira des chorégraphies apprises pour les compétitions interdépartementales et régionales de mai 2022, ainsi que différents tableaux sur le thème du voyage dans le temps. Trente trois twirleuses de 7 à 24 ans et leurs monitrices revêtiront leurs plus beaux costumes pour vous enchanter.

+33 6 52 33 78 38

manon-godet

Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-04-29 par