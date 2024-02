Twinkle Médiathèque de Choisy-le-Roi Riorges, samedi 3 février 2024.

Twinkle est une installation-spectacle, immersive, sensible et poétique. Elle s’adresse aux tout-petits dès la naissance avec leurs familles et/ou accompagnants. La configuration en est circulaire petits et grands sont installés près du sol autour d’une structure aérienne autonome, partageant de très près souffles et émotions. Trois interprètes amènent chacun leur couleur et disciplines propres une danseuse aérienne, une chanteuse-danseuse-manipulatrice, un percussionniste jongleur leur point commun à tous étant le chant mêlé au mouvement. Ils créent ensemble un univers où les relations de la terre, du soleil et de la lune emmènent l’enfant (et l’adulte qui l’accompagne) dans les sensations et émotions du passage.

Twinkle s’articule en deux temps complémentaires et indissociables d’abord le temps du spectacle lui-même: pour le public, c’est le temps de recevoir, de ressentir, de s’imprégner, de voir et d’entendre. Suit un temps d’interaction dans la scénographie du spectacle, traitée comme une installation à explorer de manière ludique, où les artistes invitent le public au mouvement: le temps de s’exprimer, de jouer, de bouger et d’agir.

Equipe artistique

Création collective de Chloé Cassagnes (univers plastique et regard extérieur), Sika Gblondoumé (composition et interprétation), Olivier Lerat (composition et interprétation), Cécile Mont-Reynaud (conception et interprétation)

Scénographie de Gilles Fer

Costumes de Mélanie Clénet

Médiathèque de Choisy-le-Roi 17 rue Pierre Mendes Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

