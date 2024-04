Twinkle Le Chapiteau Le Mans, mercredi 24 avril 2024.

Twinkle Le Chapiteau Le Mans Sarthe

Twinkle est à la fois un spectacle et une installation immersive, sensible et poétique. Création très jeune public, elle s’adresse aux tout-petits dès la naissance avec leurs familles. Petits et grands sont installés près du sol autour d’une structure aérienne autonome en bambous, partageant de très près souffles et émotions. Une danseuse aérienne, une chanteuse et un percussionniste créent ensemble un univers où les relations de la terre, du soleil et de la lune emmènent le public dans les sensations et émotions du passage de la terre au ciel, de la nuit au jour…

Twinkle s’articule en deux temps complémentaires et indissociables. D’abord le temps du spectacle lui-même c’est le temps de recevoir, de ressentir, de s’imprégner, de voir et d’entendre. Suit un temps d’interaction dans la scénographie du spectacle, traitée comme une installation à explorer de manière ludique, où les artistes invitent le public au mouvement le temps de s’exprimer, de jouer, de bouger et d’agir.

Hors d’âge Acte 5 du 22 avril au 5 mai 2024

Hors d’âge s’adresse aux tout-petits et aux tout-vieux d’entre nous. Pendant les vacances de printemps, l’Acte 5 de la saison du Plongeoir renoue le dialogue intergénérationnel par des rencontres artistiques inédites dans les crèches, les EHPAD et au Chapiteau. Parce que petits et vieux sont de nobles termes au Plongeoir ! Parce qu’ils représentent l’avenir et l’expérience, parce qu’il n’y a pas d’âge pour rencontrer le cirque !

