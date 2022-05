Twinkle, installation immersive Jeune Public – cie Lunatic, 3 juillet 2022, .

Twinkle, installation immersive Jeune Public – cie Lunatic

2022-07-03 16:00:00 – 2022-07-03 16:40:00

Twinkle – INSTALLATION IMMERSIVE

Avec Twinkle, les enfants et les parents de Courcelles-Lès-Gisors investissent la rue pour un moment doux, musical et poétique !

COMPAGNIE LUNATIC

« Twinkle » est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour les jeunes enfants de la naissance à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée par les imaginaires vibratoires et mythiques de l’Harmonie des Sphères, cette création évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel à la terre… Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, assemblé autour d’une structure aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

DURÉE : 40 minutes

PUBLIC : De 1 mois à 3 ans

Twinkle – INSTALLATION IMMERSIVE

Avec Twinkle, les enfants et les parents de Courcelles-Lès-Gisors investissent la rue pour un moment doux, musical et poétique !

COMPAGNIE LUNATIC

« Twinkle » est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour les jeunes enfants de la naissance à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée par les imaginaires vibratoires et mythiques de l’Harmonie des Sphères, cette création évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel à la terre… Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, assemblé autour d’une structure aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

DURÉE : 40 minutes

PUBLIC : De 1 mois à 3 ans

Twinkle – INSTALLATION IMMERSIVE

Avec Twinkle, les enfants et les parents de Courcelles-Lès-Gisors investissent la rue pour un moment doux, musical et poétique !

COMPAGNIE LUNATIC

« Twinkle » est à la fois un spectacle et une installation immersive, ludique et participative pour les jeunes enfants de la naissance à trois ans et les adultes qui les accompagnent. Inspirée par les imaginaires vibratoires et mythiques de l’Harmonie des Sphères, cette création évoque nos relations rêvées au soleil et à la lune, ainsi que l’émotion du passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la terre au ciel et du ciel à la terre… Trois artistes font vibrer corps et instruments, tissant un espace commun où le public, assemblé autour d’une structure aérienne en bambous, sera invité à ressentir puis s’approprier leur univers peuplé d’étoiles et de planètes.

DURÉE : 40 minutes

PUBLIC : De 1 mois à 3 ans

dept oise

dernière mise à jour : 2022-03-22 par