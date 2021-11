Twinkle / Cie Lunatic THEATRE BRETIGNY, 24 novembre 2021, Brétigny-sur-Orge.

Twinkle / Cie Lunatic / conception Cécile Mont-Reynaud Twinkle est une installation-spectacle immersive, ludique et participative. Elle s’adresse aux tout-petits dès la naissance et leurs accompagnants. Installé∙es près du sol autour d’une structure aérienne en bambous, nous partageons souffles et sensations. Evoluant dans un univers évoquant l’harmonie de la terre, du soleil et de la lune, une danseuse aérienne, une chanteuse et un percussionniste convoquent tout en douceur nos émotions. On prend d’abord le temps de gouter au spectacle : c’est le moment de regarder, de ressentir, d’écouter. Puis, les artistes nous invitent à explorer cet univers peuplé de planètes colorées qui se transforment en d’inattendues balançoires. Un voyage céleste à ne pas manquer. _La Compagnie Lunatic n’a de cesse d’amener l’expression_ _poétique partout et pour tous, s’adressant à tous les lieux,_ _tous les publics, tous les âges._ **_quefaire.paris.fr_** **_Théâtre Brétigny_** **_MER 24 NOV_** **_10H ET 15H30_** **_séances scolaires_** **_LUN 22 NOV 10H ET 15H30_** **_MAR 23 NOV 10H ET 15H30_**

TARIF CERISE Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / Tarif super réduit 3€

CIRQUE DANSE MUSIQUE / EN FAMILLE DE LA NAISSANCE À 3 ANS

THEATRE BRETIGNY Rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE Brétigny-sur-Orge Essonne



2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T10:40:00;2021-11-24T15:30:00 2021-11-24T16:10:00