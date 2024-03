Twin Tribes + Wingtips Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, lundi 9 septembre 2024.

Rendez-vous au Molotov le 9 septembre avec Twin Tribes + Wingtips en concert.

• Twin Tribes

[Post-Punk / Darkwave USA]



Originaire du Texas, Twin Tribes est une force émergente de la scène darkwave, faisant tourner les têtes en 2018 avec la sortie de leur premier album « Shadows » qui présentait des sons mélodiques obscurs, des synthétiseurs, des paroles sur les morts-vivants, l’occulte et les univers parallèles. Ils reviennent en 2020 avec « Ceremony », un album de dix titres avec un son plus développé qui explore l’amour et la perte tout en montrant leur progression en tant que groupe. Les membres du groupe, Luis Navarro et Joel Niño, Jr. s’apprêtent à sortir leur nouvel album, « Pendulum », en janvier 2024.



Avec des chansons à la fois dynamiques et introspectives, ils équilibrent les nuances les plus sombres du spectre émotionnel avec une énergie et un élan qui donnent à leur musique un puissant sentiment d’urgence et de drame. Leurs paroles plongent dans les tourments personnels de l’amour, de la vie et de la perte, et ont forgé une nouvelle esthétique qui fusionne le gothique et le romantique, considérant les thèmes émotionnels à travers une lentille plus sombre.



Alors que leur musique attire de plus en plus l’attention de la critique et du public, ces piliers de la scène musicale indépendante continuent de redéfinir ce que des genres tels que la darkwave et le post-punk signifieront en 2024.



• Wingtips

[Synthpop / Darkwave USA]



Le duo électro pop Wingtips, basé à Chicago, se compose de Vincent Segretario & Hannah Avalon, et a été officiellement formé en 2015 par Vincent après avoir officieusement utilisé le surnom pour un certain nombre de performances solo expérimentales.



Leur premier album, « Exposure Therapy », est sorti en 2019 sur le label alternatif canadien Artoffact Records, et est décrit comme un son androgyne de transition. Interpolant des couches sombrement chatoyantes de guitare angulaire et de darkwave pulsante, Wingtips aiguise sa ruée anthemique avec un penchant croissant pour la mélodie et une atmosphère tout aussi influencée par le post-punk que par l’electronica balayante. « Exposure Therapy » est une contextualisation du nouveau romantisme pour la fin des temps post-millénaires, et un mélange rafraîchissant de synthpop et de darkwave avec des accroches si convaincantes qu’elles ont une portée cinématographique.



Fin 2020, le duo a laissé entrevoir un changement de style vers un son pop plus grandiloquent avec leur reprise du single « Tears of Pearls » de Savage Garden. Le titre a été acclamé par la presse et a été salué par Darren Hayes, le chanteur de Savage Garden lui-même. Wingtips a sorti son deuxième album, « Cutting Room Floor », le 3 septembre 2021.

