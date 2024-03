Twin Tribes / Wingtips Le Molotov Marseille, lundi 9 septembre 2024.

Twin Tribes / Wingtips ♫♫♫ Lundi 9 septembre, 20h30 Le Molotov 13,26€ en pré-vente / 15€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-09T20:30:00+02:00 – 2024-09-09T23:59:00+02:00

Fin : 2024-09-09T20:30:00+02:00 – 2024-09-09T23:59:00+02:00

TWIN TRIBES [Darkwave / Dark Ambient – USA]

Originaire du Texas, Twin Tribes est une force émergente de la scène darkwave, faisant tourner les têtes en 2018 avec la sortie de leur premier album “Shadows” qui présentait des sons mélodiques obscurs, des synthétiseurs, des paroles sur les morts-vivants, l’occulte et les univers parallèles. Luis Navarro et Joel Niño, Jr. ont sorti leur nouvel album “Pendulum” fin janvier 2024.

Avec des chansons à la fois dynamiques et introspectives, ils équilibrent les nuances les plus sombres du spectre émotionnel avec une énergie et un élan qui donnent à leur musique un puissant sentiment d’urgence et de drame.

WINGTIPS [Synthpop – USA]

Le duo électro pop WINGTIPS, basé à Chicago, sort son premier album, “EXPOSURE THERAPY” en 2019. Interpolant des couches sombrement chatoyantes de guitare angulaire et de darkwave pulsante, WINGTIPS aiguise sa ruée anthemique avec un penchant croissant pour la mélodie et une atmosphère tout aussi influencée par le post-punk que par l’electronica balayante.

Fin 2020, le duo a laissé entrevoir un changement de style vers un son pop plus grandiloquent avec leur reprise du single “TEARS OF PEARLS” de Savage Garden.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/facebook/event/k267l-twin-tribes-wingtips-9th-sep-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]