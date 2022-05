Twerkistan : LMK + DJ Soall + TWK DJ’s Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Twerkistan : LMK + DJ Soall + TWK DJ's
Baou 1 Avenue De l'argilité
Marseille 16e Arrondissement
2022-05-28 20:00:00

2022-05-28 20:00:00 – 2022-05-28 Baou 1 Avenue De l’argilité

8 15 Après une première des plus bouillantes, Twerkistan remet le bleu de chauffe pour une nouvelle soirée Juicy comme on les aime.

Feat.
LMK (live)
DJ Soall
Twerkistan DJ's : Habba Babba

Soirée Twerkistan : LMK + DJ Soall + TWK DJ's au Baou samedi 28 mai !

