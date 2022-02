Twerkistan Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Twerkistan Blum, 18 février 2022, Marseille.

Blum, le vendredi 18 février à 19:00

Twerkistan est un collectif à l’ADN pluriel, créatif et festif, produisant et promouvant les arts affiliés aux cultures urbaines ; à la fois organisateur d’événement, label et média. DJs ce soir là : Pakdjeen, Habba Babba Musicalement le collectif balaye le spectre large des musiques dites urbaines (trap, rap, hip-hop, baile funk, reggaeton, future beats, afro beats, juke & jersey music, drill, dancehall, club edits, etc.) dans une seule optique : brûler le dancefloor.

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T23:59:00

