[ DANSE ] ———– Twenty seven perspectives / Maud Le Pladec —————————————— ### ven. 17 juin – 20h ### sam. 18 juin – 19h30 Maud Le Pladec aborde toujours la musique avec sérieux et gourmandise. En s’emparant de la Symphonie inachevée de Schubert, elle s’attelle à rendre visible l’invisible, à recomposer la partition, à orchestrer des variations musicales pour tenter d’achever ce chef-d’œuvre. Pour ce faire, elle n’hésite pas à réinventer sa propre écriture chorégraphique, en donnant à dix danseurs et danseuses d’horizons volontairement différents le plaisir d’incarner sa danse épurée. Une symphonie chorégraphique à la construction miraculeuse, qui fait entendre la musique et voir la danse autrement. — • En coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux — + d’infos par ici >> [TWENTY SEVEN PERSPECTIVES](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/twenty-seven-perspectives-maud-le-pladec-17-18-juin-2022/) — ☛ En lien avec la pièce : Masterclass avec Maud Le Pladec le jeud. 16 juin ou le ven. 17 juin (voir sur notre site : [MASTERCLASS](https://www.lamanufacture-cdcn.org/faire/professionnels/))

tarif plein 25€ – tarif réduit 13€ – tarif jeune/tarif groupe 12€ – carte Manuf’ 19€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

