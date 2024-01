Twenty-Seven Perspectives Châteauroux, jeudi 22 février 2024.

Twenty-Seven Perspectives Châteauroux Indre

Cette pièce doit son titre aux 27 esquisses que l’artiste Rémy Zaugg a tirées d’un tableau de Cézanne.

Suivant le cheminement du plasticien, Maud Le Pladec, directrice du Centre Chorégraphique National d’Orléans et chorégraphe des parties dansées des cérémonies des JO de Paris, a isolé 27 variations du premier mouvement de l’Inachevée de Schubert. Métamorphosées et étirées par le compositeur Pete Harden, elles sont devenues musique pour dix danseurs d’horizons différents, engagés dans une chorégraphie qui passe du chaos à l’unisson, avec une précision mathématique.

Sur ce grand plateau aussi immaculé qu’une page blanche, les interprètes, comme des notes sur la portée, enchainent les rondes, les diagonales, construisent des unissons, qui explosent et virevoltent dans un savant jeu de trajectoires, éparpillements et rassemblements.6 EUR.

