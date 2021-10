Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy TWELVE TON ROSE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

TWELVE TON ROSE Nancy, 2 mars 2022, Nancy. TWELVE TON ROSE 2022-03-02 20:00:00 – 2022-03-02 Opera National de Lorraine 1 rue sainte catherine

Nancy Meurthe-et-Moselle Twelve Ton Rose, créée en 1996 par Trisha Brown, fera la part belle à la musique d’Anton Webern, dont la chorégraphie est directement inspirée. Des extraits de plusieurs opus qui semblent presque perturber les corps, créant une danse surprenante qui dévoile au spectateur de l’immense affinité entre Brown et le compositeur autrichien. +33 3 83 85 33 11 dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Catégories d'évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Lieu Nancy Adresse Opera National de Lorraine 1 rue sainte catherine Ville Nancy