TV Dust (IT) + The John Merricks + Charlie O.S. + Malta Corrosiva djs
Marseille 3e Arrondissement, 30 avril 2022

L'Embobineuse
11 Boulevard Bouès
Marseille 3e Arrondissement

2022-04-30 – 2022-04-30 L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

7 7 Après Holiday Inn on repart sur du synth punk italien à 2 notes avec les très attendus TV Dust, qui depuis quelques années sortent d’excellents albums (mucho “underrated”) de no-wave démoniaque via le collectif milanais Occult Punk Gang, impliqué au Macao (rip) et maintenant avec l’entité-label-éditions Sentiero Futuro Autoproduzioni. En support “deluxe” : l’homme sans visage de la Grande Triple Alliance The John Merricks & la chrysalide noise Charlie O.S.



TV Dust (no wave / synth punk – Milano)

Trio italien minimal et possédé. Autoproduit, engagé, électrique, anguleux, hypnotique.



The John Merricks (psych / dub – Die)

Solo non animal, bandes magnétiques et éléments de batterie, échos de l’Est.



Charlie O.S. (chrysalide core – Mars)

Sola guitare machines, expéditions improvisatoires performées au sol.



Malta Corrosiva djs

http://www.lembobineuse.biz/

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès Marseille 3e Arrondissement

