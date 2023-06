Festiv’agri ! TUZAGUET Tuzaguet, 23 juillet 2023, Tuzaguet.

Tuzaguet,Hautes-Pyrénées

Festiv’Agri est l’occasion de faire découvrir à un large public l’agriculture locale,

d’échanger avec les agriculteurs et surtout de partager un moment de convivialité.

Concours de labour, marché fermier, tour en calèche…

À noter que sur place vous retrouverez buvette et restauration avec du frais et du local !

Ils ont hâte de vous retrouver!

Les Jeunes Agriculteurs de La Barthe de Neste – Barousse sont prêts à vous accueillir !.

TUZAGUET

Tuzaguet 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Festiv?Agri is an opportunity for the general public to discover local agriculture,

exchange ideas with farmers and, above all, share a moment of conviviality.

Ploughing competition, farmers’ market, horse-drawn carriage rides…

And don’t forget the on-site refreshment stalls and restaurants serving fresh, local produce!

They look forward to seeing you there!

The Young Farmers of La Barthe de Neste ? Barousse are ready to welcome you!

Festiv?Agri es una oportunidad para que un amplio público descubra la agricultura local,

hablar con los agricultores y, sobre todo, compartir un momento de convivencia.

Concurso de arado, mercado agrícola, paseos en coche de caballos…

Y no se olvide de los chiringuitos y restaurantes con productos locales frescos

¡Le esperan!

Los Jóvenes Agricultores de La Barthe de Neste ? ¡Barousse están listos para darle la bienvenida!

Festiv?Agri ist eine Gelegenheit, einem breiten Publikum die lokale Landwirtschaft näher zu bringen,

sich mit den Landwirten auszutauschen und vor allem einen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Pflügerwettbewerb, Bauernmarkt, Kutschfahrten…

Vor Ort gibt es einen Imbissstand mit frischen und lokalen Produkten!

Sie freuen sich darauf, Sie zu treffen!

Die Junglandwirte von La Barthe de Neste ? Barousse sind bereit, Sie zu empfangen!

