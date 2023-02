TUTU par les Chicos Mambo GLAZ ARENA RENNES, 25 novembre 2023, CESSON SEVIGNE.

TUTU par les Chicos Mambo GLAZ ARENA RENNES. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-06-09 au ). Tarif : 39.0 à 49.0 euros.

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des codes chorégraphiques. Le tutu, oui, mais pas que. Chaque tableau est une surprise haute en couleur. La compagnie nous transporte joyeusement dans son univers fantasque et théâtral. Les inventions comiques sont soulignées par les costumes, délirantes variations sur le tutu, tour à tour brassière, chapeau, queue de canard, ou pantalon en forme de pilon pour volatile dansant.Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.PMR faites vous connaitre au 05.56.68.67.06 pour un placement adapté au mieux.Ouverture des portes : 19h30 Chicos Mambo

GLAZ ARENA RENNES CESSON SEVIGNE CHEMIN DU BOIS DE LA JUSTICE Ille-et-Vilaine

