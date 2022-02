TUTU – LES CHICOS MAMBO Onet-le-Château Onet-le-Château, 31 mars 2022, Onet-le-ChâteauOnet-le-Château.

EUR 12 25 Onet-le-Château En reprenant leur célèbre spectacle « TUTU », les Chicos Mambo injectent une bonne dose d’humour et de parodie. En 20 tableaux, ils revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des codes chorégraphiques.

A l’occasion des 20 ans des Chicos Mambo, Philippe Lafeuille, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie, a imaginé « TUTU », un spectacle original et drôle, présenté pour la première fois à Paris, en octobre 2014. Ils sont six, à la fois danseurs et comédiens, à nous entraîner dans un tourbillon visuel effréné, poétique et plein d’humour.

En 20 tableaux, ils revisitent les codes de la danse, qu’elle soit classique, contemporaine, de salon, rythmique, académique ou acrobatique. Chaque scène est une surprise haute en couleur, une ode à la danse où la dérision côtoie l’exigence.

Avec plus de 40 personnages, les hommes-tutu nous font rire, nous impressionnent et nous transportent dans leur univers survitaminé.

