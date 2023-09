TUTTI FRUTTI ! Une installation jeu de CLAIRE DÉ Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 17h15

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans. gratuit

À l’occasion de l’exposition « Tutti Frutti », participez à un atelier parents-enfants avec l’autrice et artiste Claire Dé !

TUTTI FRUTTI !

Une installation jeu de CLAIRE DÉ

Venez

jouer avec une farandole de fruits multicolores…

Dans cette installation jeu

tirée de son album « Qui

suis-je ? », la photographe plasticienne Claire Dé présente une

galerie vitaminée de portraits d’enfants où les fruits deviennent tour à tour

accessoires de jeu, instruments de musique, parures…

Dans cette série d’images

où couleurs et formes se répondent comme dans un domino visuel, fruits et enfants

ne semblent former qu’une seule et même famille. Les expressions des visages, la couleur de peau, de cheveux et de vêtements des enfants entrent

en dialogue avec celles des fruits, questionnant ainsi, à travers ce jeu de

miroir, l’identité des uns et des autres. « Qui suis-je ? »

semblent-ils tous nous demander en renvoyant le petit lecteur à sa propre

personne. Un hymne à la biodiversité, au multiculturalisme et à la

gourmandise pour découvrir la beauté des fruits qui poussent aux quatre

coins de la planète.

Venez planter des graines imaginaires et faire pousser un jardin

multicolore de fruits géants grâce au jeu en feutre créé par Claire Dé !

Ou bien vous faire tirer le portrait en mode poire ou banane… Au fait, je suis

ronde et verte avec une petite queue sur la tête, qui suis-je ?

CLAIRE DÉ DES LIVRES À VIVRE…

Photographe et plasticienne, Claire Dé crée des

albums visuels ludiques aux couleurs éclatantes qui invitent les tout-petits à explorer

l’extraordinaire dans le quotidien et à relier chacun à sa propre capacité d’émerveillement.

Ses livres placent la lecture comme une expérience sensorielle riche et

multiple où l’enfant peut exprimer et développer ses propres compétences : regarder,

observer, toucher, ressentir, babiller, discuter, mais aussi sauter, courir,

danser, jouer avec son corps, patouiller, manipuler… Autant de langages qui ne

demandent qu’à être nourris pour se développer joyeusement ! Persuadée que

l’art a toute sa place dans l’éveil des jeunes enfants, Claire Dé cherche à leur

faire vivre une expérience esthétique et sensible à travers la découverte de

ses images photographiques. Autour de ses albums conçus comme des tremplins

vers l’imaginaire et le faire, elle crée des dispositifs ludiques, en volume et

dans l’espace ­— jeux, ateliers, installations… — qui placent l’enfant en

situation de manipulation et d’exploration.

2022 – QUI

VEUT JOUER AVEC MOI ?, éditions des Grandes Personnes

2018 – QUI

SUIS-JE ?, éditions des Grandes Personnes

2016 – COMPTE

SUR TES DOIGTS…, éditions des Grandes Personnes

2015 – DEVINE

À QUOI ON JOUE ?, éditions des Grandes Personnes

2015 – IMAGINE,

C’EST TOUT BLANC…, éditions des Grandes Personnes

2013 – ARTI

SHOW, éditions des Grandes Personnes

2010 – À

TOI DE JOUER !, éditions des Grandes Personnes

2010 – OUVRE

LES YEUX !, éditions des Grandes Personnes

2006 – OUVRE

LES YEUX !, éditions du Panama

2005 – BIG

BANG BOOK, éditions du Seuil

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/

