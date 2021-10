Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux TUTTI CUIVRES – UTOPIA & Musique de chambre Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

TUTTI CUIVRES – UTOPIA & Musique de chambre Théâtre Lisieux Normandie, 17 juin 2022, Lisieux. TUTTI CUIVRES – UTOPIA & Musique de chambre

Théâtre Lisieux Normandie, le vendredi 17 juin 2022 à 20:30

En 1ère partie, des ensembles de musique de chambre vous seront présentés par les élèves du pôle. En 2ème partie, Utopia, sextuor de cuivres créé en 2018 qui réunit des artistes de Normandie vous présentera son répertoire musical.

Gratuit

0 Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Théâtre Lisieux Normandie Adresse 2 rue au char, Lisieux Ville Lisieux lieuville Théâtre Lisieux Normandie Lisieux