TUTTI CUIVRES – Master Class de Charly Villoteau Conservatoire à Rayonnement Départemental, 18 juin 2022, Lisieux.

Conservatoire à Rayonnement Départemental, le samedi 18 juin 2022 à 14:30

Premier prix de trompette et de musique de chambre du CNSM De Paris, Charly Villoteau est trompettiste à la Musique de la Police Nationale. Parallèlement, il est membre du quintette de trompettes Trombamania, avec lequel il a obtenu plusieurs prix internationaux. Après avoir occupé le poste de « bugle » au sein du Brass Band Aeolus de 2003 à 2019, il intègre le Paris Brass Quintet en 2014. Il est également trompettiste de l’Ensemble Nathan Bedel, du ViBrass 5tet, de ViBones et de l’ensemble de cuivres sarthois Jean baptiste Lully. Invité régulier des plus grands orchestres parisiens et provinciaux ainsi que de diverses formations de jazz et de variétés, il a participé, de 2001 à 2010, au sein de la fanfare Zéphyrologie Brass Band, à plus de 600 concerts (Vienne, Montréal, Paris, Brême,…). Fort de son expérience hétéroclite, son intérêt se porte aussi sur la pédagogie: encadrement de stages, dont les Académies de Cuivres et Percussions de Surgères, ainsi que différentes Master Class.

Gratuit

Conservatoire à Rayonnement Départemental Lisieux, 3 place Georges Clemenceau Lisieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T16:00:00